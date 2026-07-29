“Somos odiadas en la cárcel”: El dramático testimonio de exoficial de la FACh que estuvo presa siendo inocente

La exuniformada fue sobreseída tras permanecer seis meses en la cárcel por ser acusada de transportar una maleta que contenía ketamina que, asegura, era de un compañero.

Una exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) permaneció seis meses en la cárcel por una acusación que terminó con su carrera. Fue acusada de transportar una maleta que contenía drogas.

Tras ser sobreseída, María Fernanda Rebolledo aseguró ser completamente inocente en una entrevista con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

El dramático testimonio de exoficial de la FACh que estuvo presa siendo inocente

Rebolledo llevaba una exitosa carrera en la FACh hasta que en julio de 2025 todo cambió. Fue citada a Fiscalía al ser vinculada al transporte de un equipaje que contenía ketamina.

“No lo podía creer. No me cabía en la cabeza que pudieran haber hecho algo así”, expresó.

Después de ser detenida, la exuniformada llegó a una base donde se encontró cara a cara con un compañero quien, asegura, habría sido el responsable de esa maleta.

“Él levanta la cabeza y me dice: ‘Rebo, por favor, perdóname’. Yo entre llanto, lo miré y le dije ‘¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Me cagaste la vida, mi carrera’. Yo amo volar“, relató.





Finalmente, fue trasladada a la penitenciaria de San Miguel, donde vivió un proceso complejo como víctima de insultos durante seis meses.

“ Nosotras somos odiadas en la cárcel. En un principio yo sufrí insultos, gritos de pasillo. Estuve con personas asesinas, compartiendo el mismo módulo”, contó la exjefa de cabina.

Así, explicó que “no es fácil. No es fácil quedarte dormida escuchando los gritos de las otras torres, peleas, una infinidad de cosas”.

Tras los 180 días que duró la prisión preventiva, el pasado 23 de diciembre, María Fernanda quedó en libertad con arresto domiciliario total.

Luego pasó a arresto nocturno, hasta que el pasado 10 de julio se decretó el sobreseimiento de su causa.

Ve la entrevista completa a la exoficial de la FACh acá