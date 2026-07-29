Metro confirma cuándo reabrirá la estación Santa Isabel tras incendio

La estación permaneció fuera de servicio luego del siniestro que afectó sus instalaciones. La empresa entregó una actualización sobre el retorno de las operaciones.

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel de la Línea 5 retomará su funcionamiento habitual, luego de permanecer cerrada a raíz del incendio registrado durante la jornada del lunes.

A través de sus canales oficiales, la empresa confirmó que la estación volverá a recibir pasajeros desde el inicio de la operación, permitiendo nuevamente el ingreso y salida de usuarios, además de la detención de trenes.

Metro informó reapertura de estación Santa Isabel

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel retomará su servicio este jueves 30 de julio , desde el inicio de la operación.





Asimismo, la empresa precisó que el resto de la red se encuentra funcionando con normalidad y disponible para los pasajeros.

La reapertura se producirá dos días después del incendio que afectó a la estación, emergencia que obligó a evacuar el recinto y generó una serie de alteraciones en el servicio de la Línea 5.

Desde Metro llamaron a los usuarios a considerar esta información para planificar sus desplazamientos y mantenerse atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales.