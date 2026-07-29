Variedad de empleos y sueldos de hasta $2 millones: Empresa extranjera anuncia casi 3.700 ofertas laborales

La mayor cantidad de vacante es para operarios de bodega en zonas industriales como Quilicura, Lampa, Pudahuel y San Bernardo.

Eurofirms Group, empresa española de gestión del talento, con presencia en 7 países (España, Portugal, Italia, Francia, Chile, Perú y Brasil) y más de 30 años de trayectoria, anunció que se encuentran disponibles 3.695 ofertas laborales en distintas regiones del país.

Existe una gran variedad de empleos, donde las remuneraciones van desde los 599 mil pesos hasta los 2 millones, como es el caso de prevencionistas de riesgo en el norte del país (Iquique y Copiapó)

La mayor demanda es para operarios de bodega en zonas industriales de Santiago como Quilicura, Lampa, Renca, Pudahuel y San Bernardo.

Sin embargo, también existe una cantidad importe de empleos en varias regiones del país y en rubros como ventas, cocina, minería, electricidad y administración, entre otros.





¿Cómo se puede postular a las ofertas laborales?

Los usuarios pueden revisar todas las vacantes disponibles en el sitio web de Eurofirms Group Chile, donde se encuentran todas las ofertas disponibles.

También existe la posibilidad de realizar filtros, dependiendo del cargo o área que se busca. Además, si no encuentras ofertas que encajen con tu perfil, puedes enviar tu CV.