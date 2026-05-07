Minsal por brote de variante de hantavirus en crucero: “Exposición no habría ocurrido en nuestro país”

Desde el Ministerio de Salud abordaron la situación de la embarcación y aseguraron que los casos reportados como primarios “transitaron por Chile en un periodo que no corresponde a la incubación”.

El Ministerio de Salud (Minsal) se refirió este jueves sobre el brote de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius y que obligó a la embarcación a permanecer frente a Cabo Verde durante varios días, a la espera de evacuar a los pacientes sintomáticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a tres las muertes y a ocho los casos vinculados al brote, y confirmó que la cepa detectada es la variante Andes, la única con transmisión documentada entre personas.

Por lo mismo, desde el Minsal informaron que los casos reportados como primarios “transitaron por Chile en un periodo que no corresponde a la incubación“, por lo que aclararon que “la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”.





El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una “situación puntual que fue oportunamente controlada” por la autoridad sanitaria, señalaron en un comunicado.

En Chile, además, informaron que el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano, mientras que su reservorio corresponde al ratón de cola larga, una especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes.

El Minsal mantiene vigente una” alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año”, donde se “reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país” para la alerta temprana y oportuna de los casos, cerraron.