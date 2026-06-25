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Renuncia seremi de Agricultura de Arica por resultado en test de droga

Los exámenes se aplicaron a todos los Secretarios Regionales Ministeriales del país. 

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Jorge Heiden Campbell, seremi de Agricultura de la Región de Arica renunció este jueves tras la realización de un test de droga, aplicado a todos los Secretarios Regionales Ministeriales del país.

El Gobierno informó que aceptaron la dimisión de la autoridad y que se hará efectiva de manera inmediata. 

Mediante un comunicado, el Ministerio de Agricultura sostuvo que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”.

 

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