Renuncia seremi de Agricultura de Arica por resultado en test de droga

Los exámenes se aplicaron a todos los Secretarios Regionales Ministeriales del país.

Jorge Heiden Campbell, seremi de Agricultura de la Región de Arica renunció este jueves tras la realización de un test de droga, aplicado a todos los Secretarios Regionales Ministeriales del país.

El Gobierno informó que aceptaron la dimisión de la autoridad y que se hará efectiva de manera inmediata.





Mediante un comunicado, el Ministerio de Agricultura sostuvo que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”.