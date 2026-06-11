VIDEO | “Ya eres mexicano”: La reacción que desató presencia de Kidd Voodoo en inauguración del Mundial 2026

El intérprete de “Incondicional” dijo presente en la inauguración del Mundial 2026, instancia en la que fue visto disfrutando del espectáculo desde las tribunas.

Este jueves 11 de junio se dio inicio a la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo con su ceremonia de inicio y el primer partido entre México y Sudáfrica. Evento que contó con la presencia de un chileno: Kidd Voodoo.

Con la participación de artistas como Shakira, J Balvin, Maná y muchos más, el show de inauguración, transmitido por Chilevisión, contó con la presencia de distintos artistas tanto dentro como fuera del escenario.

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Kidd Voodoo, el chileno que dijo presente en el Mundial 2026

Desde sus redes sociales, el cantante urbano Kidd Voodoo compartió una historia del ambiente que se vive en el Estadio Azteca, en pleno partido de México con Sudáfrica.

Los fanáticos mexicanos compartieron en Instagram el momento exacto en que el cantante fue avistado en el público de este primer encuentro del Mundial 2026, celebrando este hito con un mensaje que decía: “Kidd Hermano, ya eres mexicano”.

Compartiendo con los hinchas de la selección a cargo del entrenador Javier Aguirre, se vio al intérprete de “Me mareo” disfrutando de la euforia futbolera y usando una camiseta de la selección mexicana.

¿Dónde ver el Mundial 2026 de manera GRATUITA?

El Mundial 2026 lo podrás disfrutar por las distintas plataformas de Chilevisión:

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La aplicación MiCHV la puedes descargar en tus dispositivos móviles Android e iOS, Smart TV o visualizar desde su versión web.