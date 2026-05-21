Investigan millonario robo en fundo de Concón: Sustrajeron singulares productos difíciles de reducir

Uno de los involucrados intentó huir del lugar, sin embargo, terminó arrastrando a un carabinero a su paso.

Cinco sujetos fueron detenidos en la comuna de Quinta NormalQuinta Normal tras intentar vender artículos para jugar paintball, los cuales habían sido robados del Fundo Palmito, en Concón, y estaban avaluados en $100 millones.

La detención se logró llevar a cabo luego de que el dueño de los objetos diera aviso a Carabineros sobre la venta de sus pertenencias.

Tras percatarse de la falsedad de un supuesto comprador los sujetos intentaron arrancar, arrastrando a su paso a un funcionario de Carabineros que hizo uso de su arma para detenerlos.