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Investigan millonario robo en fundo de Concón: Sustrajeron singulares productos difíciles de reducir

Uno de los involucrados intentó huir del lugar, sin embargo, terminó arrastrando a un carabinero a su paso.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Cinco sujetos fueron detenidos en la comuna de Quinta NormalQuinta Normal tras intentar vender artículos para jugar paintball, los cuales habían sido robados del Fundo Palmito, en Concón, y estaban avaluados en $100 millones.

La detención se logró llevar a cabo luego de que el dueño de los objetos diera aviso a Carabineros sobre la venta de sus pertenencias.

Tras percatarse de la falsedad de un supuesto comprador los sujetos intentaron arrancar, arrastrando a su paso a un funcionario de Carabineros que hizo uso de su arma para detenerlos.

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