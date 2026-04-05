“Tuvo un cuadro grave”: Álvaro Ballero revela compleja semana tras hospitalización de su hijo menor

“Quiero agradecer el increíble equipo profesional y humano que lo atendió”, fue parte del reconocimiento que hizo el ex chico reality al sistema público de salud.

Álvaro Ballero compartió en su Instagram unas preocupantes imágenes de su hijo menor, Santino, quien tuvo una compleja semana debido a problemas respiratorios.

El menor tuvo que estar hospitalizado, pero según la actualización del ex chico reality ya se encontraría en buenas condiciones, por lo que aprovechó de agradecer a quienes lo ayudaron en este duro momento.

Ballero detalla problemas respiratorios de su hijo menor

“Esta semana Santino tuvo un cuadro grave de asma y desde Red Salud fue derivado al hospital de niños (Luis Calvo Mackenna)”, partió contando Ballero en su último post.





Con fotos del niño usando una cánula nasal para recibir oxígeno y con el cateter intravenoso preparado en caso de emergencia, el padre agradeció al equipo médico que los trató.

“Solo quiero agradecer el increíble equipo profesional y humano que lo atendió, fueron cuatro días en pacientes agudos, donde se ocuparon de todos los procedimientos para que él estuviese bien y mejorara día a día, con su mamá cuidándolo por las tardes y yo en las noches”, escribió.

Sin embargo, tras días de preocupación, agregó: “ayer fue dado de alta y ya está en casa recuperado. Fue nuestra primera vez en un centro de atención público y fue una linda experiencia. Gracias de corazón, se pasaron”.

Tras dar a conocer el malestar de Santino, más de 500 personas le dejaron mensajes con buenos deseos para el menor y apoyando al sistema público de salud. “Es un niño muy fuerte y valiente, igual a sus padres” y “aguante el sistema público“, le escribieron.