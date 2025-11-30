 Las reacciones que dejó el beso de Paulina Rubio a Don Francisco en la Teletón 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Jara, Kast o nulo? Militantes del PDG deciden este domingo su postura en segunda vuelta Quedaron en deuda: Los dos candidatos que no lograron reunir los votos para pagar sus campañas Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta Teletón 2025: Este fue el monto recaudado que permitió superar ampliamente la meta de este año Tensión en el norte: Gobierno visitó frontera con Perú y descartó aumento en flujo de migrantes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/11/2025 09:14

Las reacciones que dejó el beso de Paulina Rubio a Don Francisco en la Teletón 2025

La cantante mexicana besó al animador en ambas mejillas, sin embargo, gracias al cambio de cámara, muchos televidentes pensaron que se trató de un "piquito".

Publicado por CHV Noticias

Paulina Rubio fue una de las artistas encargadas de presentarse en el cierre de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional.

La cantante mexicana interpretó algunos de sus grandes éxitos como Mío, Ni una sola palabra y Yo no soy esa mujer junto a la chilena Katteyes.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su presentación fue cuando se despidió de Don Francisco, debido a que cuando se acercó al animador, le dio un beso doble al mismo tiempo que hubo un cambio de cámara, lo que muchos usuarios confundieron con un "piquito".

Antes de retirarse del escenario, Paulina Rubio sorprendió a Mario Kreutzberger con un afectuoso “Te amo”, dejando el ambiente encendido justo antes del anuncio de una nueva donación.

El momento dejó una ola de reacciones en X. "¿La Paulina Rubio le dio un piquito a Don Francisco?", "Paulina Rubio y Don Francisco se dieron un cunetiao", "Paulina Rubio está loca", fueron algunos de los comentarios que dejaron los televidentes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Este fue el monto recaudado que permitió superar ampliamente la meta de este año

Lo último

Lo más visto

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

30/11/2025

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

30/11/2025

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

30/11/2025

“Un evento gigante”: Marcelo Lagos alerta la zona donde podría ocurrir el próximo terremoto

El geógrafo argumentó su advertencia indicando que en este lugar no se registra un evento así desde hace más de 60 años.

29/11/2025