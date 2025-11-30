Las reacciones que dejó el beso de Paulina Rubio a Don Francisco en la Teletón 2025 - Chilevisión

La cantante mexicana besó al animador en ambas mejillas, sin embargo, gracias al cambio de cámara, muchos televidentes pensaron que se trató de un "piquito".
Paulina Rubio fue una de las artistas encargadas de presentarse en el cierre de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional.
La cantante mexicana interpretó algunos de sus grandes éxitos como Mío, Ni una sola palabra y Yo no soy esa mujer junto a la chilena Katteyes.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su presentación fue cuando se despidió de Don Francisco, debido a que cuando se acercó al animador, le dio un beso doble al mismo tiempo que hubo un cambio de cámara, lo que muchos usuarios confundieron con un "piquito".
El momento dejó una ola de reacciones en X. "¿La Paulina Rubio le dio un piquito a Don Francisco?", "Paulina Rubio y Don Francisco se dieron un cunetiao", "Paulina Rubio está loca", fueron algunos de los comentarios que dejaron los televidentes.