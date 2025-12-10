 Recordó cruce con pdte. Boric: Kast explicó frase de “1.200.000 asesinados al año” en Debate Anatel - Chilevisión
Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar Bombero acusa error tras confesar haber provocado incendio: "Fue un accidente, una torpeza" VIDEO | Impacto en Puerto Montt por atropello a dos guardias en estacionamiento de supermercado Caso María Ignacia González: Qué es el "objeto metálico" hallado y por qué podría ser clave
10/12/2025 10:57

Recordó cruce con pdte. Boric: Kast explicó frase de “1.200.000 asesinados al año” en Debate Anatel

El candidato presidencial del Partido Republicano causó varias reacciones después de entregar una cifra de muertos por asesinato en el país.

Publicado por CHV Noticias

Durante el debate Anatel 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que "1.200.000 personas al año" morían asesinadas en Chile, cifra que posteriormente rectificó.

En concreto, el líder republicano señaló: Cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera,cuando hay más de 1.000.000 desempleados, no hay mérito”.

La frase causó varias reacciones, incluso de su propia contendora, Jeannette Jara, quien lo emplazó en vivo por entregar una cifra alejada de la realidad.

Sin embargo, Kast respondió que “no dije eso, dije 1.200 millones asesinados por año, Jeannette. Son 4.500 personas asesinadas en este gobierno hasta ahora”, respondió.

Kast explicó frase de "1.200.000 asesinados al año"

Durante un punto de prensa post-debate, el candidato presidencial fue consultado sobre esta frase que generó críticas desde el oficialismo.

"Usted dijo que morían 1.200.000 personas al año y luego precisó que se trata de 1.200 millones, un 15% de la población mundial. ¿Cuándo sucedió eso?", le preguntaron.

Ante esto, Kast contestó: "Nunca, porque quizás lo que comuniqué mal es que son 1.200 personas por año".

"Si alguien quiere usar una frase o cifra así, claramente es como cuando el presidente de la República dijo que yo tenía 20 mil millones de dólares escondidos en alguna parte, ¿y qué hice yo? Fui y le corregí, le dije: 'Presidente, esa frase está mala'. Pero usted sabe y la gente sabe que en Chile asesinan a una persona cada 8 horas", cerró.

Este miércoles, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó esta frase de Kast como un "lapsus".

"Es un manifiesto error. Fue un lapsus. Probablemente quería referirse a 1.200", afirmó Cordero a radio Futuro. Sin embargo, planteó que "hay que tener mucho cuidado con la intención de un relato dirigido específicamente a la explotación del miedo como estrategia electoral".

