Dani Alves reapareció predicando ante más de 40 mil personas: Recordó su periodo como preso

A un año de salir de la cárcel, el ex futbolista brasileño participó en un evento masivo en Madrid en el que mencionó que “Cristo me ha hecho libre”.

Dani Alves reapareció en el escenario público. Alejado del fútbol profesional, el recordado ex jugador pisó un estadio para actuar como predicador en un evento evangélico.

En concreto, el otrora lateral estuvo en “The Change Madrid 2026”, donde recordó el periodo que estuvo en la cárcel por la investigación de agresión sexual contra una mujer.

El brasileño fue condenado en primera instancia en febrero del 2024 por los hechos ocurridos en una discoteca, siendo absuelto en marzo del año pasado por falta de pruebas.





El recuerdo de Dani Alves sobre su periodo en prisión

Tras presentarse ante cerca de 40 mil personas que llegaron al Estadio Metropolitano de Madrid, donde juega el Atlético de Madrid, Dani Alves habló sobre su etapa en prisión.

“Sé que ustedes saben que yo estuve detenido. Cuarenta años, precisamente. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús”, comentó.

El ex futbolista indicó que aceptó la invitación “para contar las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Me impresiona el poder de Cristo Jesús, porque cuando él toca tu vida, tu vida nunca será la misma”.

“Yo vengo aquí a decirte que, a partir de hoy, tu vida nunca será la misma. Hay poder de Cristo en este estadio”, fue parte de lo que dijo.

El otrora deportista de 42 años tuvo una exitosa carrera como profesional, jugando en clubes de talla mundial como el Barcelona, Juventus, PSG y Sao Paulo, entre otros.