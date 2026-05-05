Advierten que Darío Osorio “está listo” para dar el gran salto en Europa: “Tiene muchas cualidades”

El director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, elogió al chileno y aseguró que está totalmente preparado para competir en las mejores ligas del viejo continente.

Crecen las especulaciones de que Darío Osorio cambiará de equipo la próxima temporada, situación que fue reconocida en el propio Midtjylland.

El director deportivo del club, Kristian Kjaer, elogió al chileno y afirmó que está completamente preparado para dejar Dinamarca y dar un salto en Europa.

“Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga”, comentó el dirigente en conversación con Calcio Mercato.





Las declaraciones del directivo se dieron después de un nuevo gol del delantero, quien anotó en el empate 3-3 de su equipo contra el Viborg por la liga local.

Si bien no profundizó en los equipos interesados en ficharlo, Kjaer afirmó que el zurdo “tiene muchas cualidades: esta temporada está cubriendo toda la banda derecha. Es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso”.

“Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda y puede jugar en la derecha”, agregó.

Los números de Darío Osorio esta temporada

Osorio ha jugado un total de 45 partidos en la actual temporada con el Midtjylland, brillando con 8 goles y 10 asistencias.

Estos números lo han convertido en una pieza clave para el entrenador Mike Tullberg, quien suele ubicarlo como volante o extremo por derecha.