Con golazo de tijera: Universidad de Chile vence a Huachipato y se ilusiona con el título

Los Azules vencieron 2-0 a Los Acereros en el Estadio Nacional y quedaron como escoltas de Colo Colo.

En un disputado duelo en el Estadio Nacional, Universidad de Chile se quedó con los tres puntos y pasó a ser el único escolta de Colo Colo, tras la derrota de Universidad Católica este domingo.

Huachipato no pudo ante el Romántico Viajero en la fecha 17 de la Liga de Primera, complicando sus opciones de asegurar un cupo a torneos internacionales.

Cuando el partido aún esperaba por los goles, una dura entrada de Maximiliano Rodríguez sobre Agustín Arce cambió el desarrollo del encuentro.

El árbitro Juan Lara no dudó y expulsó al delantero con tarjeta roja directa, dejando a Los Acereros con diez jugadores.





Universidad de Chile finalmente logró abrir la cuenta en el complemento gracias a un acrobático golazo de tijera de Eduardo Vargas.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Marcelo Morales encaró el arco con su pierna menos hábil y aumentó la ventaja ante Huachipato, sentenciando el triunfo azul por 2-0 en el Estadio Nacional.