Michael Clark se mostró “tranquilo” previo a su formalización por Caso Sartor: “Sé lo que he hecho”

El ex presidente de Azul Azul, que será formalizado junto a otras 10 personas, pidió que las indagatorias avancen. “He estado siempre disponible para cuando me han requerido las autoridades”, manifestó.

Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, habló este jueves en la previa de su formalización por el denominado Caso Sartor.

El otrora dirigente de Universidad de Chile es investigado por la Fiscalía por diferentes cargos, entre los que están entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

En su llegada al Centro de Justicia, el empresario aseguró estar “como siempre, tranquilo. Tal como les he dicho, yo he estado siempre disponible para cuando me han requerido las autoridades y explicar lo que hecho”.





En declaraciones recogidas por el medio La Voz Azul, Clark remarcó: “Estoy tranquilo. Yo sé lo que he hecho”.

“Espero que esto avance para que finalmente se puedan esclarecer las responsabilidades. Siempre he pensado que esto termina cayendo por su propio peso”, agregó.

Además del ex presidente de Azul Azul, otros 10 sujetos también estarán en la audiencia de formalización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Michael Clark dejó sin efecto compra que le permitía tener control de Azul Azul

La previa de la situación judicial estuvo marcada el dejar sin efecto la compra que le permitía a Clark tener el control mayoritario de Azul Azul, decisión que fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La adquisición se había realizado el 2024, lo que podría generar cambios en el directorio en el mediano plazo.