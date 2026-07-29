Crisis es oportunidad: Club peruano reúne 1.000 auspiciadores en su camiseta por problemas económicos
Buscando afrontar el complejo escenario, Deporitvo Municipal inició una particular campaña en la que pidió la colaboración de pequeñas empresas e hinchas.
Deportivo Municipal de Perú afronta una compleja situación económica, lo que llevó a su staff a ocupar toda su creatividad para revertir la situación y aplicar la frase: “Crisis es oportunidad”.
Buscando salir del pozo, el club se la jugó con una innovadora idea: Lucir una camiseta nada menos que con 1.000 auspiciadores.
Lejos de ir a las grandes marcas o empresas de renombre, la institución incentivó a pequeñas empresas, emprendimientos e incluso hinchas.
“Los Mil Sponsors del Muni”
La iniciativa fue denominada “Los Mil Sponsors del Muni”, donde el objetivo es salir de la crisis que lo llevó hasta a perder la categoría.
Para poder tener un espacio, cada interesado tuvo que pagar 200 soles peruanos, equivalentes a casi 55 mil pesos chilenos.
Los cupos se agotaron en apenas tres meses, lo que permitió asegurar recursos para disputar la temporada 2026 y entregar respaldo al fútbol femenino e inferiores.
El diseño respetó la franja roja que distingue a Municipal, formando el resto de la camiseta por un mosaico con cuadros en los que aparece el nombre de los patrocinadores.
La campaña se dio en medio del aniversario 91° de la institución, recordando los cuatro títulos obtenidos en la Primera División de Perú.
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