A qué hora juega HOY O’Higgins vs Boca Juniors la revancha por Copa Sudamericana

En uno de los partidos más importantes de su historia, O’Higgins buscará revertir la serie ante Boca y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

O’Higgins define su futuro en la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia disputa la revancha de los playoffs ante Boca Juniors.

En un encuentro que asoma como histórico, Los Celestes quieren revertir la llave en la que el Xeneize tiene ventaja tras ganar 1-0 la ida en La Bombonera.

Con miras a este cotejo, el entrenador Lucas Bovaglio la jugó al guardar a sus principales figuras en la reciente derrota frente a Deportes Concepción por la Liga de Primera.





Copa Sudamericana: ¿A qué hora juega O’Higgins vs Boca?

El partido de O’Higgins ante Boca Juniors comienza a las 20:30 horas de Chile de este jueves 30 de julio.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, donde se espera un gran marco de público alentando al elenco chileno.

¿Dónde ver el partido de O’Higgins vs Boca?

El duelo de los nacionales contra el Azul y Oro será transmitido en vivo por el canal ESPN.

En streaming, el choque se puede ver por la plataforma Disney + en la que necesitas ingresar con tu usuario y contraseña.