Partidos de HOY jueves 18 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este jueves comenzará la segunda fecha de la fase de grupos, donde se disputarán cuatro partidos correspondientes a los grupos A y B.

Este jueves 18 de junio se vivirá la octava jornada del Mundial 2026 con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos.

Durante esta jornada se jugarán cuatro partidos, dos del Grupo A y otros dos del B. Ahí volverán a saltar a la cancha dos anfitriones, como son México y Canadá.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial jueves 18 de junio por Chilevisión

15:00 horas (Previa por CHV desde las 14:00) | Suiza vs Bosnia – Grupo B

18:00 horas (Previa por CHV desde las 17:00) | Canadá vs Qatar – Grupo B

Horarios de los partidos jueves 18 de junio en el Mundial 2026

12:00 horas | República Checa vs Sudáfrica – Grupo A

15:00 horas | Suiza vs Bosnia – Grupo B (Transmite CHV)

18:00 horas | Canadá vs Qatar – Grupo B (Transmite CHV)

21:00 horas | México vs Corea del Sur – Grupo A

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: