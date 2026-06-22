¿Quién es Lumumba? El hincha que no se mueve en partidos del Congo y que llegará al Mundial 2026

El personaje que no pudo estar en el debut de su país frente a los portugueses por cumplir una cuarentena en el Congo. Ahora, tras cumplir la medida, viajó hacia Guadalajara para ver a su selección este martes frente a los colombianos.

Uno de los hinchas más carismáticos de la República Democrática del Congo, Michel Nkuka Mboladinga, finalmente podrá estar en un partido de su selección en el Mundial 2026 y lo hará de la forma en que se popularizó: No moverá ni un solo músculo.

El fanático del combinado africano se ha popularizado por “alentar” a su selección de una manera particular, puesto que, durante todo el partido, yace totalmente quieto y se ganó el apodo de “la estatua viviente”.





El hincha estatua llega al Mundial 2026 para alentar a su país

Pese a la inmensa adhesión que ha generado en el público a nivel mundial, Michel Kuka no pudo apoyar desde el estadio a la República Democrática del Congo cuando empató en su debut frente a Portugal.

¿La razón? Un brote de ébola afecta al país africano y, por la emergencia sanitaria, el hincha tuvo que estar en un periodo de cuarentena. Sin embargo, tras cumplir la medida, ya pudo tomar un vuelo hacia Guadalajara para apoyar a su nación frente a los colombianos.

El simbolismo de la estatua viviente Michel Kuka

Otro elemento curioso que envuelve la figura del fanático de República Democrática del Congo es su particular vestimenta y pose característica, ya que está inspirada en un líder anticolonialista congoleño, Patrice Lumumba.

El político fue un anticolonialista y primer ministro del Congo, que logró alcanzar el puesto de jefe de cartera en 1960, tras la independencia de la nación contra la ocupación colonial belga.

No obstante, solo tres meses después del hito político, Patrice Lumumba fue derrocado de su cargo y, en 1961, fusilado por un pelotón secesionista de Katanga, convirtiéndolo en héroe nacional.