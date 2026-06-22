Suspenden Francia vs Irak en el Mundial 2026: Qué pasará con el partido y por qué se retiró el público

Mientras Francia ganaba 1-0 el encuentro debió ser paralizado en el entretiempo.

El partido de Francia vs. Irak, válido por la fecha 2 del grupo I, debió ser suspendido durante la tarde de este lunes.

Lo anterior, debido a las condiciones climáticas y una alerta de tormenta que afectaba el desarrollo del encuentro en el Estadio Filadelfia.

Mientras Francia ganaba 1-0, una intensa lluvia y fuertes corrientes de viento mantienen el encuentro en pausa y con el público retirado de las gradas.

De momento, la FIFA no ha emitido información oficial relacionada con la hora en la que se podría reanudar el encuentro.

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