DT de Cabo Verde reprochó a Marcelo Bielsa por gol de Uruguay: “Nos enseño a tener fair play”

Pedro Leitao Brito manifestó su decepción por una situación que terminó en el empate parcial de La Celeste, afirmando que hubo “una mezcla de errores”.

Muy “frustrado” se mostró el entrenador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, por la llamativa situación que se dio en un gol de Uruguay en el empate 2-2 por el Mundial.

En el duelo disputado este domingo en Miami, el delantero Federico Viñas intentó ayudar a elongar a Telmo Arcanjo que estaba tirado en el pasto, aunque lo dejó al notar que se daba una acción de ataque que derivó en un gol de La Celeste.

Consultado por esto, el adiestrador de la selección africana reconoció que quedó “molesto” y arremetió contra Marcelo Bielsa.





¿Qué dijo el DT de Cabo Verde de Marcelo Bielsa?

En conferencia de prensa, el adiestrador apuntó: “Quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa”.

De todas formas, Bubista, como también es conocido, afirmó que la circunstancia “forma parte del juego y del crecimiento de nuestro equipo, porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación”.

“También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nusetra manera, con fair play”, agregó.

El empate complicó seriamente las aspiraciones de Uruguay en el Mundial al sumar solamente 2 puntos en las primeras jornadas, lo que los obliga a derrotar a España el viernes 26 de junio para clasificar sin depender de nadie.