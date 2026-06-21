Define ante España: Qué necesita Uruguay para clasificar a segunda ronda del Mundial 2026
La Celeste se enfrentará a España en un partido que será clave para cerrar la clasificación del Grupo H de la Copa del Mundo.
Uruguay vive un panorama complejo en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 ante Cabo Verde en un partido válido por la fecha 2° del Grupo H.
La Celeste llega al último partido de primera ronda con solo dos puntos y sin registrar ninguna victoria en la edición.
Si bien los dirigidos por Marcelo Bielsa dependen de sí mismos, en frente tendrán a una selección española que, de perder, arriesga quedar eliminada del mundial.
Crucial será también el resultado entre Cabo Verde vs Arabia Saudita, que completan el Grupo H. A continuación te detallamos los posibles escenarios para Uruguay.
¿Qué necesita Uruguay para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?
En la tercera fecha del Grupo H, La Celeste se enfrentará a una selección española que marcha líder del grupo con 4 puntos.
- De ganar: Los dirigidos por Marcelo Bielsa alcanzarían 5 unidades que los clasifican independientemente del resultado entre Arabia Saudita y Cabo Verde.
- De empatar: Uruguay dependerá de que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten y no sumen de a tres en el enfrentamiento que los medirá en la tercera fecha.
- De perder: Uruguay quedará eliminada del Mundial 2026, puesto que Cabo Verde o Arabia Saudita podrían superarla en puntaje, sea cual sea el marcador.