Define ante España: Qué necesita Uruguay para clasificar a segunda ronda del Mundial 2026

La Celeste se enfrentará a España en un partido que será clave para cerrar la clasificación del Grupo H de la Copa del Mundo.

Uruguay vive un panorama complejo en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 ante Cabo Verde en un partido válido por la fecha 2° del Grupo H.

La Celeste llega al último partido de primera ronda con solo dos puntos y sin registrar ninguna victoria en la edición.

Si bien los dirigidos por Marcelo Bielsa dependen de sí mismos, en frente tendrán a una selección española que, de perder, arriesga quedar eliminada del mundial.

Crucial será también el resultado entre Cabo Verde vs Arabia Saudita, que completan el Grupo H. A continuación te detallamos los posibles escenarios para Uruguay.





¿Qué necesita Uruguay para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?

En la tercera fecha del Grupo H, La Celeste se enfrentará a una selección española que marcha líder del grupo con 4 puntos.