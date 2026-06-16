Marcelo Salas apareció en el Mundial: Fue a ver el partido de Uruguay con Arabia Saudita

El Matador acudió al Hard Rock Stadium de Miami junto a una de sus hijas, con quien disfrutó el empate de La Celeste por el Grupo H.

Marcelo Salas sorprendió al decir presente en el Mundial 2026, acudiendo al Hard Rock Stadium de Miami para ver el partido de Uruguay ante Arabia Saudita.

El Matador llegó a Estados junto a su hija Camila, con quien presenció este lunes el ajustado empate 1-1 por la primera fecha del Grupo H.

Ambos disfrutaron del duelo en una de las tribunas del recinto, con el ex futbolista nacional subiendo un video a sus redes sociales.





La aparición de Marcelo Salas en el Mundial

El otrora delantero publicó una historia en Instagram al momento de la salida de los equipos, mostrándose muy sonriente

En el registro se observó que Camila también estaba grabando los segundos previos al compromiso de La Celeste frente a Los Halcones Verdes.

A nivel futbolístico, Salas disputó el Mundial de Francia 1998 en el que anotó 4 goles con la Selección Chilena comandada por Nelson Acosta.

Entre ellos está el inolvidable doblete a Italia en el empate 2-2 por el estreno, además del descuento contra Brasil en la derrota por los octavos de final.