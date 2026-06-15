Arabia Saudita vs Uruguay | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Un gol sobre el final de Maximiliano Araújo le permitió a La Celeste conseguir un punto en el Grupo H, partido que se jugó ante una multitud en Miami.

Un sufrido empate 1-1 consiguió Uruguay ante Arabia Saudita este lunes en Miami, partido que marcó su debut en el Mundial 2026.

La Celeste de Marcelo Bielsa estuvo abajo en el marcador gran parte del encuentro, pero llegó a la paridad gracias al gol de Maximiliano Araújo sobre el final.

Ahora, la escuadra charrúa apostará a conseguir triunfos frente a España y Cabo Verde para asegurar su presencia en la siguiente ronda.