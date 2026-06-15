Sudamérica sigue sin ganar: Uruguay reacciona a tiempo y rescata un empate ante Arabia Saudita

La Celeste no pudo concretar sus chances y terminó sumando solamente un punto en el Grupo H, quedando en la misma línea que Cabo Verde y España.

Uruguay reaccionó justo a tiempo y sumó un punto en su debut por el Mundial 2026, igualando 1-1 frente a Arabia Saudita este lunes.

Por la primera fecha del Grupo H, el elenco comandado por Marcelo Bielsa empató con Los Halcones Verdes que mostró una gran efectividad.

La apertura d ela cuenta llegó luego de un tiro de esquina, con Abdulelah Al-Amri aprovechando un rebote del arquero Fernando Muslera y abriendo la cuenta a los 41 minutos de primer tiempo.

Los Charrúas tuvieron varias chances para lograr al menos un empate, siendo la más clara un remate a los 60′ de Manuel Ugarte que pegó en el palo.





Cuando la esperanza parecía caer, Maximiliano Araújo puso la paridad tras un despeje imperfecto del meta Mohammed Al-Owais a los 80′.

El resultado deja un sabor amargo para los dirigidos por el ex entrenador de La Roja, quienes dejaron pasar una buena chance para colocarse como líderes ante el empate de Cabo Verde con España a primera hora.

Adicionalmente, La Celeste no pudo quebrar la mala racha de las selecciones sudamericanas que siguen sin ganar en la cita planetaria, acumulando 2 empates y 2 derrotas a la espera de lo que hagan Argentina y Colombia.

¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial?

En la próxima fecha del Grupo H, Uruguay se medirá a España el viernes 26 de junio desde las 20:00 horas.

En tanto, Arabia Saudita irá contra Cabo Verde desde las 20:00 horas en la misma jornada.