Uruguay vs Cabo Verde: Sigue AQUÍ el partido de La Celeste en el Mundial minuto a minuto

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial, partido que se juega en el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay va por su primera victoria en el Mundial este domingo, chocando ante Cabo Verde en un partido clave por el Grupo H.

La Celeste no tiene margen de error luego del empate frente a Arabia Saudita en el debut, apostando a vencer a un rival que llega muy motivado tras su histórica igualdad sin goles con España.

En busca del triunfo, el entrenador Marcelo Bielsa apuesta por algunos cambios para poder vulnerar al arquero Vozinha, figura de los africanos en el estreno.





Hora del partido entre Uruguay y Cabo Verde

El encuentro de Uruguay ante Cabo Verde inicia oficialmente a las 18:00 horas de Chile de este domingo 21 de junio.

La sede en esta oportunidad es el Hard Rock Stadium de Miami, recinto en el que se esperan cerca de 60 mil hinchas en las tribunas.

Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial: Sigue AQUÍ el partido

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