La contundente respuesta de Marcelo Bielsa por su foto viral en el Mundial: “No soy un modelo”

Luego del empate de Uruguay ante Arabia Saudita en el debut de la cita planetaria, el rosarino se manifestó por la imagen y afirmó que “no hay nada malo” en su comportamiento.

Bastante molesto se mostró Marcelo Bielsa tras ser consultado por su foto viral en el Mundial 2026, la que se tomó pensando en la presentación de los partidos.

El entrenador de Uruguay se refirió a esta situación luego del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut este lunes, donde optó por no cruzar los brazos ni levantar la mirada.

Ante la pregunta en la conferencia de prensa, el ex estratega de la Selección Chilena remarcó: “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí”.





Marcelo Bielsa reacciona ante su foto viral

El argentino insistió: “¿Cuál es la pregunta que ella hace? No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores. En este momento, no sé, no son explicaciones que deba dar”.

Cuando el tema parecía haber quedado atrás, Bielsa apuntó en que “creo que hay que tiene un límite en lo que hay que explicar. Si uno usa lentes, por qué usa lentes. Si mira a los ojos, por qué mira a los ojos. Si mira para arriba o para abajo ¿Tantas cosas hay que explicar?”.

“Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada malo. Se puede usar lentes, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo”.

“No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”, sentenció.