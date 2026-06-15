“No sean tibios”: La reacción de los hinchas de Uruguay tras amargo empate ante Arabia Saudita

La Celeste sumó solamente un punto contra Los Halcones Verdes, provocando algunas críticas de parte de los hinchas hacia los jugadores.

Diversas reacciones generó en los hinchas el empate de Uruguay en su debut por el Mundial 2026, consiguiendo un empate 1-1 frente a Arabia Saudita.

La Celeste vino de atrás para lograr la paridad con Los Halcones Verdes, quienes estuvieron gran parte del partido en ventaja.

Cuando parecía quedarse con las manos vacías, Maximiliano Araújo aprovechó un rebote y le permitió a Los Charrúas obtener un punto que puede ser clave en el Grupo H.





El debate que se armó entre los hinchas de Uruguay

Apenas terminó el encuentro, los fanáticos fueron de lleno al Instagram oficial de su selección para entregar sus sensaciones por este amargo resultado.

Varios apuntaron contra los jugadores y señalaron que el arranque fue muy débil, criticando especialmente al lateral Matías Viña.

“Qué manera de regalar puntos”, “no sean tibios” o “párate de la heladera (cooler), Bielsa”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Pese a esto, los hinchas coincidieron en que el segundo tiempo se observó lo mejor de Uruguay.

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