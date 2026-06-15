Bielsa reveló error clave de Uruguay tras amargo empate ante Arabia Saudita: “Teníamos que ganarlo”

El DT de la Celeste analizó el rendimiento del equipo tras el estreno mundialero y asumió que otorgaron valiosos minutos en la primera mitad.

Uruguay rescató un empate 1-1 en el final de su partido debut frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026 y el principal apuntado como responsable fue Marcelo Bielsa.

El DT de la Celeste hizo un rápido análisis tras el encuentro y entregó las claves de lo que falló para que el conjunto sudamericano se llevara le victoria.

“Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que nos indican que hayamos hecho las cosas bien… Nosotros este partido teníamos que ganarlo”, manifestó.