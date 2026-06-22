Partidos de HOY lunes 22 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile
Este lunes se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos I y J.
Este lunes 22 de junio se vivirá la duodécima jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso de Argentina, que busca ratificar la goleada por 3-0 ante Argelia en su estreno.
Por otra parte, Francia, otro de los favoritos de esta edición, también volverá a sumar minutos ante Irak con la oportunidad de asegurar su clasificación en el Grupo I.
Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.
Partidos del Mundial lunes 22 de junio por Chilevisión
- 13:00 horas (previa desde las 12:00 por CHV) | Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.
- 20:00 horas (previa desde las 19:00 por CHV) | Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
Horarios de los partidos domingo 21 de junio en el Mundial 2026
- 13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.
- 17:00 horas: Francia vs. Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia.
- 20:00 horas: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 23:00 horas: Jordania vs. Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay.
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?
Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.
Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:
- TV abierta por la señal de Chilevisión.
- Sitio web oficial de Chilevisión.
- Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.