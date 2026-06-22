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Partidos de HOY lunes 22 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este lunes se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos I y J.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Este lunes 22 de junio se vivirá la duodécima jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso de Argentina, que busca ratificar la goleada por 3-0 ante Argelia en su estreno.

Por otra parte, Francia, otro de los favoritos de esta edición, también volverá a sumar minutos ante Irak con la oportunidad de asegurar su clasificación en el Grupo I.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial lunes 22 de junio por Chilevisión

  • 13:00 horas (previa desde las 12:00 por CHV) | Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.
  • 20:00 horas (previa desde las 19:00 por CHV) | Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

Horarios de los partidos domingo 21 de junio en el Mundial 2026

  • 13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.
  • 17:00 horas: Francia vs. Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia.
  • 20:00 horas: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
  • 23:00 horas: Jordania vs. Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión.
  • Sitio web oficial de Chilevisión.
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.
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