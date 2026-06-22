Partidos de HOY lunes 22 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este lunes se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos I y J.

Este lunes 22 de junio se vivirá la duodécima jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso de Argentina, que busca ratificar la goleada por 3-0 ante Argelia en su estreno.

Por otra parte, Francia, otro de los favoritos de esta edición, también volverá a sumar minutos ante Irak con la oportunidad de asegurar su clasificación en el Grupo I.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial lunes 22 de junio por Chilevisión

13:00 horas (previa desde las 12:00 por CHV) | Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.

– Grupo J – Estadio Dallas. 20:00 horas (previa desde las 19:00 por CHV) | Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

Horarios de los partidos domingo 21 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J – Estadio Dallas.

17:00 horas: Francia vs. Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia.

20:00 horas: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

23:00 horas: Jordania vs. Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: