Tras fracaso en el Mundial: AUF aclara retorno en vuelos comerciales de jugadores de Uruguay

La crisis que vive La Celeste sumó un nuevo capítulo con el retorno a casa, situación que fue aclarada a través de un comunicado.

En Uruguay la tensión es total. La Celeste consumó un tremendo fracaso en el Mundial 2026 al quedar eliminada en la fase de grupos.

La derrota contra España este viernes sentenció a La Celeste, cuadro que desperdició una gran oportunidad en una zona en la que no pudo con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Tras la caída, creció la especulación en medios locales de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar un vuelo chárter para los futbolistas, obligando a un retorno en vuelos comerciales.





¿Qué pasó con el chárter de Uruguay?

Ante esta nueva polémica, que se suma a los conocidos roces de los jugadores con Marcelo Bielsa, el organismo emitió un comunicado en el que aclaró la situación.

La dirigencia señaló que “el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde donde comenzaría el retorno”.

“Al finalizar la competencia, un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes”, aagregaron.

La AUF remarcó que el número de pasajeros disminuyó con respecto a los 150 integrantes que iniciaron el recorrido, ratificando que “iniciarán el retorno a sus hogares a partir del 28 de junioen vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual”.