Nico Williams desató polémica al acusar a jugador de Uruguay de lesionarlo: “Completamente innecesaria”

El extremo europeo afirmó en sus redes sociales que Nicolás de la Cruz, durante una entrada en el partido entre España y Uruguay, lo habría lesionado. Además, lo acusó de actuar llevado “por la frustración, el descontento y la tristeza”.

Las polémicas tras el partido de España frente a Uruguay en el Mundial 2026 parecen aún no haber terminado. Una de las estrellas españolas, Nico Williams, lanzó una dura acusación contra el volante charrúa Nicolás De la Cruz.

De acuerdo al jugador del Athletic de Bilbao, una entrada realizada por el volante de Flamengo le habría provocado una lesión que lo mantendría alejado de las canchas por tiempo indefinido.





Nico Williams acusó a De la Cruz de entrada “innecesaria”

A través de sus redes sociales, el español entregó un sentido comunicado en el que lamenta la situación que está viviendo actualmente respecto a su lesión.

“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra”, comenzó su relato.

Tras exponer la compleja temporada que ha tenido por los problemas físicos, el extremo se remitió al encuentro de ayer ante Uruguay e hizo una inusual acusación.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, explicitó.

Finalmente, Nico Williams aseveró que esta situación no lo detendrá: “Seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo”.