“Nunca imaginé estar sufriendo tanto”: El drama de Muslera tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026

El experimentado arquero se mostró muy dolido y asumió su responsabilidad en el fracaso de La Celeste de Marcelo Bielsa.

Uruguay cayó este viernes 1-0 ante España y se transformó en la única selección sudamericana eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Celeste de Marcelo Bielsa no ganó ningún partido y terminó tercero en su zona con solo dos puntos y a una unidad de Cabo Verde, conjunto revelación del certamen y que enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final.

El apuntado en la dura caída ante los hispanos fue Fernando Muslera, quien tuvo una floja reacción en el único tanto del partido y fue reemplazado en el entretiempo por Sergio Rochet.





El drama de Fernando Muslera tras la eliminación de Uruguay

El experimentado portero de 40 años y quien estuvo presente en cinco citas planetarias a lo largo de su carrera, se mostró muy dolido al conversar con los medios y asumió su responsabilidad.

“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé. Como le dije a los chicos después del partido en el vestuario, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial”, afirmó.

Muslera también admitió que le ofreció disculpas a sus compañeros e hizo lo mismo con todo el pueblo uruguayo: “Lamentablemente, toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita. Asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante“.