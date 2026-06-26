“Dan ganas de llorar”: Hinchas de Uruguay lapidan a Marcelo Bielsa tras quedar eliminados del Mundial

El entrenador y el arquero Fernando Muslera fueron los principales apuntados por los aficionados, quienes estallaron luego de la caída ante España que puso fin a su participación en la cita planetaria.

Uruguay se despidió del Mundial luego de caer 1-0 ante España este viernes, resultado que la dejó sin chaces de seguir con vida.

La Celeste finalizó en el tercer lugar de la cita planetaria con solamente 2 puntos, quedando muy abajo en la tabla de los que clasifican a los dieciseisavos de final.

Esta decepcionante actuación colmó toda la paciencia de los hinchas charrúas, quienes destrozaron al plantel y al entrenador Marcelo Bielsa.





La molestia de los hinchas de Uruguay tras perder ante España

Los principales apuntados fueron precisamente el ex entrenador de la Selección Chilena y el arquero Fernando Muslera, responsable del gol de La Furia Roja.

Sobre el arquero, los aficionados afirmaron que “es el principal responsable” por todos los goles que recibió a lo largo de la cita planetaria.

Algunos fueron más allá y señalaron que “es el peor Mundial de toda la historia de Uruguay”.

Mira los comentarios acá