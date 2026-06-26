Uruguay vs España: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Uruguay y España juegan este viernes en el marco del cierre del Grupo H, partido que se disputa en el Estadio Guadalajara de México.

Uruguay no tiene margen de error en el atractivo partido que juega ante España, rival que suma 4 puntos y al que se enfrenta por la última fecha del Grupo H del Mundial.

Con solamente 2 unidades en igual cantidad de encuentros, La Celeste de Marcelo Bielsa necesita ganar para clasificar a la próxima ronda sin depender de nadie.

En paralelo está el choque de Cabo Verde con Arabia Saudita, quienes también cuentan con chances de avanzar en una zona que ha sido más pareja de lo presupuestado.





Uruguay vs España por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Uruguay ante España será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que has disfrutado de la cita planetaria.

Además de la TV abierta, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirá totalmente gratis y online el encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Uruguay vs España GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Uruguay vs España?

El compromiso del elenco charrúa contra La Furia Roja inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 26 de junio, con la previa comenzando a las 19:00 horas.

El recinto en esta ocasión es el Estadio Guadalajara de México, mientras que el árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.