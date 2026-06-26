Uruguay vs España | Mejores momentos y compacto del partido por el Mundial

El combinado europeo superó por la mínima a la charrúa, eliminándola de la Copa del Mundo 2026, que deja a Marcelo Bielsa en la cuerda floja.

La España de Luis de la Fuente derrotó 1 a 0 a la celeste de Marcelo Bielsa y lo dejó sin posibilidades de seguir en el Mundial 2026.

El conjunto español confirmó su dominio sobre el conjunto charrúa y logró clasificarse en primer lugar de su grupo a los 16avos de final de la competencia.

Por parte de Uruguay, le dice adiós a la Copa del Mundo y Marcelo Bielsa tendría los días contados en el banco del elenco sudamericano.