Relación rota: Hinchada del Betis arremetió contra Manuel Pellegrini y manifestó su “absoluto descontento”

El Grupo “Gol Sur 1907” apuntó contra el cuerpo técnico, dirigentes y jugadores por la reciente eliminación de la Europa League, afirmando que se cansaron de la “falta de actitud”.

Escala la tensión en el Real Betis. Ahora, la hinchada arremetió contra Manuel Pellegrini, dirigentes y jugadores por la eliminación de la Europa League.

Los Helipolitanos perdieron 3-2 contra el Sporting Braga la semana pasada por los cuartos de final, colmando la paciencia de la afición denominada “Gol Sur 1907”.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su “absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grandes citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho”.

En ese escenario, afirmaron que se cansaron de la “falta de actitud, ambición y garra mostrada por todos”.





Hinchada del Betis promete exige “responsabilidades a todos los niveles”

La hinchada no se quedó ahí y remarcó que “ninguno de nosotros dejará ni un minuto solo a este escudo”, aunque realizaron una importante aclaración.

“Que nadie se equivoque: A final de temporada haremos balance y exigiremos las responsabilidades necesarias a todos los niveles”, agregaron.

Gol Sur 1907 apuntó que “se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota”.