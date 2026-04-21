Respaldado por su club: Promesa del fútbol chileno anuncia su retiro para priorizar su salud mental

Rangers de Talca entegró todo su apoyo a Javier Araya, quien dio a conocer una importante noticia a través de sus redes sociales.

Delicados momentos son los que vive Javier Araya, futbolista de Rangers de Talca que anunció que no continuará jugando debido a inconvenientes de salud mental.

El volante indicó en sus redes sociales que dejará la actividad profesional por un tiempo, dando a conocer que está luchando contra una depresión.

“Les quería dar una noticia, familia rojinegra. Estoy combatiendo una depresión, pasándola mal“, sostuvo el el joven de solamente 20 años.

En una historia de Instagram, el mediocampista añadió: “Les quería comentar que ya no seguir jugando, espero algún día nos podamos encontrar”.

El mensaje se expandió rápidamente entre los usuarios, quienes le entregaron todo su apoyo al deportista y a su familia.

Rangers de Talca respalda a Javier Araya

Una vez conocida la noticia, Rangers de Talca se expresó en redes sociales y manifestó su total respaldo a Araya. “Fuerza Javi, Rangers está contigo”, señalaron.

“Sé que estás viviendo un difícil momento, pero tu club, ese que te ha visto crecer, seguirá estando contigo y apoyándote en todo momento. De este momento salimos juntos”, agregaron.

Formado en las inferiores de los Piducanos, el volante ha jugado un total de 49 partidos luego de debutar en el profesionalismo el 2022.

Esta temporada disputó 5 encuentros por la Primera B, siendo titular en tres oportunidades.

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