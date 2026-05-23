Operativo en hospital del Salvador: Encuentran a paciente que se fugó por canales subterráneos

Más de 25 efectivos de bomberos trabajan en el operativo de búsqueda.

Durante la tarde de este sábado se reportó la fuga de un paciente desde el Hospital del Salvador en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de un hombre de 44 años que habría escapado por los pozos y canales subterráneos del recinto.

Más de 25 efectivos de bomberos trabajaron en el operativo de búsqueda.





ACTUALIZACIÓN | Encuentran a paciente que se fugó en hospital del Salvador

Luego de que cerca de cuatro compañías de bomberos trabajaran en la búsqueda, se confirmó el hallazgo del paciente en buenas condiciones.

Según información entregada por personal policial, el paciente fue encontrado “sin ningún tipo de lesión, se encontraba sano y en este momento ya está siendo ingresado a su habitación”.

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