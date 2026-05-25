Carabinero de franco repelió asalto y dejó dos delincuentes heridos en barrio Meiggs

De acuerdo con la información de Carabineros, el funcionario se encontraba realizando compras junto a su familia cuando fue abordado por cinco sujetos que intentaron robarle una pulsera de oro.

Un intento de asalto terminó con dos delincuentes baleados este lunes en plena Alameda, a la altura de calle Esperanza, en las inmediaciones del barrio Meiggs.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, un teniente de la institución que se encontraba de franco y realizando compras junto a su familia fue abordado por cinco sujetos que intentaron robarle una pulsera de oro.

El funcionario, que portaba su arma particular, repelió el ataque efectuando dos disparos que hirieron a dos de los antisociales, mientras los otros tres escaparon del lugar.

El hecho provocó un amplio operativo policial en una de las zonas con mayor flujo peatonal de la capital. La calzada de la Alameda hacia el poniente debió ser completamente cerrada mientras personal de Carabineros, SAMU y equipos municipales trabajaban en el sitio del suceso.





Delincuentes baleados por carabinero en barrio Meiggs

El teniente coronel Arnaldo Carrasco, comisario de la Tercera Comisaría de Santiago, confirmó que el funcionario policial sufrió lesiones leves y laceraciones en el cuello producto del forcejeo.

Asimismo, detalló que los dos sujetos heridos fueron trasladados a la Posta Central fuera de riesgo vital, mientras equipos del OS9 y Labocar quedaron a cargo de las diligencias para identificar y ubicar a los otros tres involucrados.

Carabineros también revisa registros de cámaras de seguridad instaladas tanto en la vía pública como en locales comerciales de la zona.