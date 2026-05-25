Tres tripulantes desaparecen tras volcamiento de lancha en Talcahuano: Armada realiza operativo de búsqueda

El accidente se produjo durante la mañana de este lunes, cuando una embarcación dedicada a la extracción de jibia se volcó a 12 millas náuticas al noroeste de Punta Tumbes. La autoridad marítima desplegó un importante contingente para dar con los desaparecidos.

La Armada realiza un importante operativo de búsqueda para dar con tres tripulantes desaparecidos, tras el volcamiento de una lancha en las costas de Talcahuano, región del Biobío.

La embarcación afectada fue identificada como “María Elena II” y sufrió un accidente durante la mañana de este lunes cuando iba rumbo a labores de trabajo.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, el hecho ocurrió a 12 millas náuticas al noroeste de Punta Tumbes, sector que pertenece a de la Capitanía de Puerto de San Vicente.





El vehículo corresponde a una lancha a motor que se utilizaba para la extracción de jibia.

Debido al volcamiento, se declaró como desaparecida a la tripulación y se activaron los protocolos de búsqueda y rescate de los ocupantes.

“De manera inmediata, se dispuso el despliegue de Unidades Marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, además de la Lancha de Servicios Generales Concepción y una Aeronave Naval, sumándose también embarcaciones civiles que se encontraban en las cercanías del área del incidente”, indicaron desde la Armada.

La Autoridad Marítima desplegó unidades dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, y se encuentran trabajando vía aérea y marítima para dar con los desaparecidos.

En paralelo, sostuvieron que mantiene “todos sus medios humanos, marítimos y aéreos desplegados, coordinando las labores de búsqueda y salvamento con el objetivo de dar con el paradero de los tripulantes”.

En esa línea, señalaron que continuarán “trabajando de manera permanente y coordinada con las distintas instituciones y embarcaciones de apoyo presentes en el sector”.