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Así es el “cuartel del engaño” del exfiscal Vinko Fodich con el que habría extorsionado a un ciudadano chino

Matías González
Por Matías González

Periodista reportajes CHV Noticias

Hasta con una foto de Donald Trump para simular que eran agentes de Estados Unidos, el exfiscal Vinko Fodich habría, junto a civiles y personal activo de la Policía de Investigaciones, engañado a un ciudadano chino para extorsionarlo. Todo esto habría ocurrido en un cuartel falso, que reconstruimos paso a paso para explicarles cómo se preparó este engaño. Hoy siguieron los allanamientos en un caso que tiene más aristas por descubrir.

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