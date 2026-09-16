16/ 09/ 2026 22:35

Así es el “cuartel del engaño” del exfiscal Vinko Fodich con el que habría extorsionado a un ciudadano chino

Hasta con una foto de Donald Trump para simular que eran agentes de Estados Unidos, el exfiscal Vinko Fodich habría, junto a civiles y personal activo de la Policía de Investigaciones, engañado a un ciudadano chino para extorsionarlo. Todo esto habría ocurrido en un cuartel falso, que reconstruimos paso a paso para explicarles cómo se preparó este engaño. Hoy siguieron los allanamientos en un caso que tiene más aristas por descubrir.