11/ 11/ 2026 09:13

Inauguraron estatua de 14 metros de altura: expectación en Perú por llegada del Papa León XIV

El Papa León XIV iniciará esta semana una histórica visita a Perú, donde encabezará multitudinarias misas en Lima y Puerto Maldonado, informó desde ese país la periodista Matilde Burgos. Durante su estadía, el Pontífice se reunirá con autoridades del Gobierno y representantes de las comunidades indígenas de la Amazonía para abordar la crisis ambiental y social. El evento contará con un masivo despliegue de seguridad con más de 10 mil policías.