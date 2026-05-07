Danilo 21 se despidió entre lágrimas y destacó sus logros en Chilevisión: “Son cosas que nunca me imaginé”

El creador de contenido agradeció el espacio que tuvo en pantalla y se mostró orgulloso por sus logros dentro del canal. “Nunca me imaginé, ni siquiera lo manifesté”, reconoció.

Danilo 21 vivió un emotivo momento en vivo al despedirse entre lágrimas del El Var de Fiebre de Baile.

El influencer dio un paso al costado de sus labores en Chilevisión y en su último día en el programa de trasnoche repasó sus mejores momentos.

“Yo creo que uno en la vida tiene que impresionar a dos personas. A su yo de niño, para que se sienta orgulloso y a su yo de viejito, para que cuando mire hacia atrás lo que hizo, sienta orgullo. Y creo que eso es para mí el VAR“, inició diciendo.





Visiblemente emocionado, el oriundo de Temuco destacó que “dentro de mi carrera profesional creo que voy a embarcarme en diferentes proyectos. Pero creo que el VAR siempre me va a definir. Y va a ser eso que va a marcar mi carrera, como un proyecto que me entregó mucha satisfacción, mucho orgullo”.

Emotivo adiós de Danilo 21

En su despedida, Danilo 21 recordó sus difíciles inicios en la pantalla y reconoció que “para mí fue difícil igual llegar a la televisión. Muchas cosas salieron públicas, muchas cosas la gente no las sabe. Fue un momento muy difícil, sobre todo el inicio. De hecho, en mis sueños nunca estuvo, la verdad”.

En cuanto a su trabajo en otros espacios como Primer Plano, Danilo 21 recalcó que “son cosas que nunca me imaginé, que son cosas que yo veía imposibles. Yo comencé reaccionando a Gran Hermano en mi casa”.

“Yo vengo de la comuna de Vilcún, de un pueblo que se llama 21 de Mayo, que es muy pequeño, de una zona rural y nunca me imaginé, ni siquiera lo manifesté“, agregó entre lágrimas.