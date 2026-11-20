Las personas podrán acceder a consultas de medicina general y chequeos médicos preventivos, sin importar su tipo de previsión de salud o la edad que tengan.

Fast Clinic y Metro de Santiago anunciaron una iniciativa que permitirá a los usuarios acceder a consultas médicas gratuitas en dos estaciones la red de trenes subterráneos de la capital.

Los centros médicos están ubicados en las estaciones Los Leones (Línea 1) y Hospital El Pino (Línea 2). Ahí, las personas podrán acceder a consultas de medicina general y chequeos médicos preventivos, sin importar su tipo de previsión de salud o la edad que tengan.





¿Cómo agendar una atención médica gratuita?

Este beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre. El único requisito es agendar su atención directamente en el sitio web de la clínica en Fastclinic.cl

Para eso debes:

Ingresar al sitio web

Seleccionar el centro médico al cual quieres asistir (Los Leones o Hospital El Pino)

Revisar las horas disponibles

Seleccionar y confirmar la reserva con datos solicitados

¿A qué tipo de atención se puede acceder?

La campaña incluye consultas de medicina general y chequeos médicos preventivos.

Cabe señalar que Fast Clinic también ofrece otras prestaciones como exámenes de laboratorio, ecografías y otros servicios, pero la gratuidad anunciada para noviembre y diciembre solo aplica a las consultas médicas y chequeos preventivo.

Fast Clinic anuncia nuevos centros médicos en otras estaciones

El centro médico informó que próximamente se abrirán otras 3 sucursales en las siguientes estaciones: