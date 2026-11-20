“Ojalá se enfocaran en noticias importantes”, aseguró la actual Miss Mundo Chile.

Este viernes, Ignacia Fernández se pronunció y aclaró su relación con Guillermo Maripán, luego de que Danilo 21 publicara una fotografía donde aparecen muy cercanos.

El comunicador aseguró en su canal de difusión en Instagram que quien le envió la foto le expuso que la actual Miss Mundo Chile y el futbolista “estarían viviendo un serio romance”.





¿Ignacia Fernández y Guillermo Maripán tienen una relación amorosa?

Al respecto, Ignacia comentó la publicación que realizó Prensa Chilena en Instagram, donde se referían a la fotografía filtrada y arremetió con todo.

“Esa foto nada tiene que ver con mi presente. Solo estoy enfocada en mis proyectos” , aseguró la Miss Mundo Chile.

En esa misma línea, agregó: “Ojalá se enfocaran en noticias importantes, como por ejemplo el documental que hicimos junto a Animal Libre contra la salmonicultura en Chile. Saludos”.

Los rumores de un romance entre Guillermo e Ignacia datan de marzo de este año, cuando se revelaron interacciones en redes sociales entre ambos, pero ninguno de los dos se refirió al tema en ese entonces.

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