“Controladora, hipócrita y materialista”: Acusan a Guillermo Maripán de abandono y manipulación económica
Loreto Inostroza, madre de la hija de Guillermo Maripán, expuso conversaciones donde el futbolista la trataría en duros términos, mientras ella acusa abandono y manipulación económica.
La mujer expuso una conversación donde el futbolista le respondería en duros términos, y él la acusa de negarle videollamadas e información sobre la pequeña.
¿Qué dijo Loreto Inostroza?
A través de su cuenta de Instagram, Inostroza publicó un extracto de lo que sería una conversación con Guillermo Maripán: “Solo leo tu resentimiento hacia mí como hombre, qué lástima que, después de tanto tiempo, nunca me pudiste tener a tu lado, incluso siendo madre de mi hija”.
En esa misma línea, agrega: “Eres inaguantable. Por algo sigues sola. Algún día entenderás el sentido de la vida, espero que no sea tarde, porque si me llamas narcisista a mí, no sé qué palabra te describe a ti, no existe aún”.
Maripán aseguraría dentro de la conversación, haber brindado un vehículo, un departamento y ayuda externa de 11 personas: “Jamás será suficiente para ti, es tu forma de ser. Controladora, hipócrita y materialista. Eso te podría describir quizás un poco”.
Por otra parte, el futbolista asegura que solo puede ver a su hija durante una hora y media a la semana, que no recibe información de la pequeña, ni tampoco se le respondería el teléfono.
“Qué poca vergüenza”, respondió Maripán, mientras que Loreto contestó: “El papito corazón del año. Lo único que tiene es palabras malas para mí, siendo que crío a nuestra hija sola y estoy 24/7 para ella”.
Asimismo, acusó: “Me quiere manipular económicamente quitando todo lo que pueda quitar (…) A mi hija jamás le faltará nada gracias a su madre, sigue siendo el hombre tan básico y poco hombre que eres. Me aburriste, Guillermo Maripán“.
Cabe destacar que, al cierre de esta nota, el futbolista no se ha pronunciado respecto de la publicación de este chat.
Revisa las publicaciones de Instagram: