“Ella no estaba muy convencida”: Revelan que Guillermo Maripán estaría en una relación con candidata a Miss Mundo Chile

El futbolista se habría creado una cuenta secundaria que mantiene particulares interacciones con esta Miss Mundo Chile.

Este martes se dio a conocer que Guillermo Maripán estaría en una relación con la actual Miss Mundo, Ignacia Fernández.

La información fue entregada por Hugo Valencia, quien además reveló que el futbolista tendría una cuenta secundaria, donde ambos se siguen.





¿Guillermo Maripán e Ignacia Fernández son pareja?

Fue en el último capítulo de Zona de Estrellas donde el periodista declaró: “Una conquista larga porque ella no estaba muy convencida; finalmente, no sé qué habrá hecho él, pero hoy día ellos estarían juntos”.

En esa misma línea, agregó: “Le pregunté a Ignacia sobre este tema y ella desistió de referirse a cualquier tema que competa a su vida privada”.

“Guillermo Maripán tendría como una cuenta alternativa en Instagram, una cuenta desde donde le escribe mensajes a las chicas, amorosos, por supuesto; les da likes. Ellas saben que él tiene como este alter ego”, evidenció Hugo Valencia, quien mostró la supuesta cuenta de Instagram.

Cabe destacar que el pasado 21 de febrero, esta cuenta le comentó “Hermosa” a Ignacia Fernández en un video de ella desfilando por la gala del Festival de Viña. Al respecto, ella respondió con un emoji de foca y un corazón.

Finalmente, este perfil de Instagram sigue a Disley Ramos, expareja de Maripán, Fran Virgilio, con quien es amigo hace 7 años e Ignacia Fernández.

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