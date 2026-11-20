El reconocido intérprete de Hollywood falleció el pasado 28 de octubre a los 86 años. Según indicó su certificado de defunción, los restos del actor fueron sometidos a un proceso de cremación con agua.

La muerte de Patrick Stewart a los 86 años enlutó a Hollywood el pasado 28 de octubre y ahora fue revelada la causa establecida en su certificado de defunción.

Según dio a conocer el medio estadounidense TMZ, la muerte del protagonista de X-Men se debió a un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

El mismo portal señaló que, tras su fallecimiento, el cuerpo del actor fue sometido a una hidrólisis alcalina el pasado 3 de noviembre.





La causa de muerte de Stewart

La muerte del intérprete del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek fue dada a conocer por su familia mediante un comunicado en el que informaron que su deceso ocurrió “bajo el amoroso cuidado de su amada esposa, Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy“.

Según el sitio Alzheimers.gov, el trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy es una forma de demencia. Se trata de “un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo”.

Pese a esa enfermedad de base, lo que ocasionó el deceso fue un paro cardiopulmonar.

Por otro lado, el proceso de hidrólisis alcalina al que se sometieron los restos del intérprete también es conocido como cremación con agua y es una alternativa a la cremación con fuego. En vez de llamas, se usa agua con una sustancia alcalina para descomponer el cuerpo.