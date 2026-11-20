Según información preliminar, el accidente se habría ocasionado luego de que el bus colisionara con un vehículo menor a la altura del cruce Chabelita

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la Ruta T-340, que conecta Valdivia con Curiñanco, en la región de Los Ríos.

Según consignó el Diario de Valdivia, se trata de un minibús de la Universidad Austral de Chile (UACh) que se volcó luego de chocar con un vehículo menor.

La colisión ocurrió en el cruce Chabelita, y a bordo del vehículo volcado iban cerca de 35 estudiantes universitarios.





Según información recopilada por Carabineros, el grupo de jóvenes provenía de Puerto Montt.

Acorde a reportes preliminares, serían 24 las personas heridas, quienes se mantienen conscientes con lesiones de diversa consideración.

De momento, personal de emergencias se encuentra trabajando en el lugar e hicieron un llamado de máxima precaución a quienes transitan por el lugar.