Tras denuncias de vecinos: Allanan cuatro domicilios por presunta venta clandestina de alcohol y prostitución en Valdivia

Tras el procedimiento policial, se detuvo a una persona por porte de drogas.

Durante la tarde de este martes, Carabineros allanó cuatro domicilios en el centro de Valdivia, en la región de Los Ríos, por presunta prostitución y venta clandestina de alcohol.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Beauchef y Anfión Muñoz y el procedimiento se llevó a cabo tras la denuncia de los vecinos del sector.





Los antecedentes del allanamiento

“Se allanaron cuatro inmuebles en los cuales se vende alcohol en forma clandestina, como también se presume que existe un comercio de índole sexual” , dijo el mayor de Carabineros, José Hormazábal, a Radio BíoBío.

En esa misma línea, agregó: “También personas migrantes en situación irregular, principalmente en lo que es Anfión Muñoz y en Beauchef. Los inmuebles están colindantes”.

El procedimiento policial tuvo coordinación entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) y tras los allanamientos, se detuvo a una persona por porte de droga.

Finalmente, el mayor Hormazábal explicó que este procedimiento policial pudo efectuarse tras una serie de denuncias constantes tanto de juntas de vecinos como de residentes del sector, quienes reportaban vehículos mal estacionados, ruidos molestos y conducción temeraria.